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Сирия подземная: источник ФАН в рядах САА прислал видео из хранилища боевиков в Джобаре
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    Сирия подземная: источник ФАН в рядах САА прислал видео из хранилища боевиков в Джобаре

    10:00  8 Апреля 2018
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    Сирия подземная: источник ФАН в рядах САА прислал видео из хранилища боевиков в Джобаре

    Подразделения сирийской армии после вывоза боевиков из Восточной Гуты продолжают осмотр освобожденных территорий. Во время поисковых работ, военнослужащие САА часто обнаруживают подземные склады, госпиталя и соединявшие позиции вооруженных группировок в разных населенных пунктах тоннели.

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах САА снял видео из подземного хранилища боевиков «Файлак ар-Рахман» в населенном пункте Джобар. Подразделение сирийской армии обнаружило в нем склад с оружием, снарядами и боеприпасами, внутри которых также находились химикаты, защитные маски, ракеты и иные боеприпасы западного производства. Кроме этого, среди находок сирийских солдат были и произведенные кустарным способом гранаты.

    Благодаря усилиям Центра по примирению враждующих сторон, боевики вооруженных группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» при выезде из Восточной Гуты передали сирийскому правительству не только тяжелое вооружение, но и карты минных полей и подземных ходов. Именно этим работа правительственных войск была во многом упрощена: известны районы и цели поисков, а также расположение минноопасных участков. Километры тоннелей, выкопанных боевиками, будут тщательно обысканы, разминированы и ликвидированы, либо использованы в хозяйственных целях.

    Напомним, ранее участники незаконных бандформирований при посредничестве ЦПВС согласились на условия, предложенные сирийским правительством, отправиться в Идлиб, отказавшись от дальнейшего насилия. Этому способствовала принципиальная позиция Башара Асада, выступающего против дальнейшей эскалации конфликта.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #саа #восточная гута #джобар #файлак ар-рахман
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