Сирия подземная: источник ФАН в рядах САА прислал видео из хранилища боевиков в Джобаре

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Подразделения сирийской армии после вывоза боевиков из Восточной Гуты продолжают осмотр освобожденных территорий. Во время поисковых работ, военнослужащие САА часто обнаруживают подземные склады, госпиталя и соединявшие позиции вооруженных группировок в разных населенных пунктах тоннели.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах САА снял видео из подземного хранилища боевиков «Файлак ар-Рахман» в населенном пункте Джобар. Подразделение сирийской армии обнаружило в нем склад с оружием, снарядами и боеприпасами, внутри которых также находились химикаты, защитные маски, ракеты и иные боеприпасы западного производства. Кроме этого, среди находок сирийских солдат были и произведенные кустарным способом гранаты.

Благодаря усилиям Центра по примирению враждующих сторон, боевики вооруженных группировок «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» при выезде из Восточной Гуты передали сирийскому правительству не только тяжелое вооружение, но и карты минных полей и подземных ходов. Именно этим работа правительственных войск была во многом упрощена: известны районы и цели поисков, а также расположение минноопасных участков. Километры тоннелей, выкопанных боевиками, будут тщательно обысканы, разминированы и ликвидированы, либо использованы в хозяйственных целях.

Напомним, ранее участники незаконных бандформирований при посредничестве ЦПВС согласились на условия, предложенные сирийским правительством, отправиться в Идлиб, отказавшись от дальнейшего насилия. Этому способствовала принципиальная позиция Башара Асада, выступающего против дальнейшей эскалации конфликта.

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