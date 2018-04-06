6 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

Путин наградил молодых деятелей искусства Президент Владимир Путин наградил молодых деятелей культуры, отметив их вклад в сбережение России и ее народа. Он подчеркнул, что гости церемонии «служат культуре беззаветно и честно». «Вы представляете разные поколения деятелей искусства, в разные эпохи начинали свой творческий путь, но все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, новые чувства — высокие чувства», — констатировал российский лидер.

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник из госпиталя в британском Солсбери. По данным Associated Press, «он хорошо реагирует на лечение». Напомним, что 4 марта бывший советский и российский разведчик, а также его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии. Великобритания полагает, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое якобы производится российскими специалистами. Ряд стран из-за этого инцидента заявили о высылке дипломатов РФ. В Москве заявили, что обвинения Лондона являются провокацией.

Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа. Лидеры двух стран, в частности, обсудили договоренности, достигнутые на встрече России, Ирана и Турции, которые выступают гарантами Астанинского мирного процесса. Стороны ратовали за долгосрочную нормализацию обстановки в Сирии, укрепление ее суверенитета и признания территориальной целостности страны. В ходе беседы был затронут вопрос российско-французских отношений с учетом предстоящего в мае визита Макрона в РФ.