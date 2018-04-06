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ФАН-ТВ
6 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
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    6 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

    Путин наградил молодых деятелей искусства. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона. Фильм о молодом Хане Соло покажут на Каннском кинофестивале.
    18:47 6 Апреля 2018
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    Путин наградил молодых деятелей искусства

    6 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

    Президент Владимир Путин наградил молодых деятелей культуры, отметив их вклад в сбережение России и ее народа. Он подчеркнул, что гости церемонии «служат культуре беззаветно и честно».
    «Вы представляете разные поколения деятелей искусства, в разные эпохи начинали свой творческий путь, но все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, новые чувства — высокие чувства», — констатировал российский лидер.

    Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

    6 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

    Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник из госпиталя в британском Солсбери. По данным Associated Press, «он хорошо реагирует на лечение». Напомним, что 4 марта бывший советский и российский разведчик, а также его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии. Великобритания полагает, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое якобы производится российскими специалистами. Ряд стран из-за этого инцидента заявили о высылке дипломатов РФ. В Москве заявили, что обвинения Лондона являются провокацией.

    Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

    6 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

    Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа. Лидеры двух стран, в частности, обсудили договоренности, достигнутые на встрече России, Ирана и Турции, которые выступают гарантами Астанинского мирного процесса. Стороны ратовали за долгосрочную нормализацию обстановки в Сирии, укрепление ее суверенитета и признания территориальной целостности страны. В ходе беседы был затронут вопрос российско-французских отношений с учетом предстоящего в мае визита Макрона в РФ.

    Фильм о молодом Хане Соло покажут на Каннском кинофестивале

    6 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сергей Скрипаль вышел из критического состояния

    Спин-офф «Хан Соло: Звездные войны. Истории» вошел в программу Каннского кинофестиваля, пишет издание Deadline. Картину покажут 15 мая. Ожидается, что мировая премьера фильма пройдет на 10 дней позже. Роль молодого Хана Соло исполнит актер Олден Эренрайк. В киноленте также появятся Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк. Режиссером фильма о приключениях Хана Соло стал Рон Ховард, известный по лентам «Игры разума», «Инферно», «Аполлон 13».

     

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