Главные новости 6 апреля

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 6 апреля.

Пасхальные украшения для яиц с матрешками стали «ударом ниже пояса» для вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе. «Удар ниже пояса»: украинская чиновница возмутилась пасхальными украшениями с матрешками.

САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ;1 ВС Ирака ведет бои с ИГ в районе Аль-Каима. Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

Власти Иордании обратились к сирийским правительственным войскам с просьбой отложить наступление на Даръа в южной части Сирии. Сирия: власти Иордании попросили САА отложить наступление в Даръа.

Представитель Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко назвал антироссийской фальшивкой рейтинг, согласно которому крейсер «Адмирал Кузнецов» оказался в пятерке худших авианосцев в истории. Эксперт: Рейтинг The National Interest с «Адмиралом Кузнецовым» — это фуфло.

«Дело Скрипалей» — глумление над международным правом. Постпред РФ в ООН Василий Небензя — Великобритании: Вы оскорбляете наш разум.

Киев намерен вернуть в Россию дипломатов. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По мнению депутата Госдумы Антона Морозова, такое поведение Украины вполне предсказуемо. Думать — это не про Украину: в Госдуме ответили на попытку Киева вернуть дипломатов в Россию.

Как бороться с анонимами, распространяющими в Интернете пророчащую информацию, объясняет глава российского Национального центра поддержки и разработки (НЦПР) Роман Евдокимов. Я тебя достану: как правильно бороться с анонимными обидчиками в Интернете.

Американский генерал в отставке Дэниел Дэвис поддержал предложение президента США Дональда Трампа о выводе военных из Сирии, об этом он заявил в эфире CNBC. «Зря мы полезли в Сирию»: американский генерал рассказал о крупных потерях США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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