Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
Главные новости 6 апреля
Россия
ЦИК: Мониторингом на выборах президента РФ занимались 56 наблюдателей из США и 22 из Британии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 6 апреля

    19:00  6 Апреля 2018
    233

    Главные новости 6 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 6 апреля

    Пасхальные украшения для яиц с матрешками стали «ударом ниже пояса» для вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе. «Удар ниже пояса»: украинская чиновница возмутилась пасхальными украшениями с матрешками.

    САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ;1 ВС Ирака ведет бои с ИГ в районе Аль-Каима. Сирия новости 6 февраля 07.00: САА призывает боевиков в «Растанском котле» сложить оружие; сирийские спецслужбы задержали 11 членов «спящих ячеек» ИГ

    Власти Иордании обратились к сирийским правительственным войскам с просьбой отложить наступление на Даръа в южной части Сирии. Сирия: власти Иордании попросили САА отложить наступление в Даръа.

    Представитель Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко назвал антироссийской фальшивкой рейтинг, согласно которому крейсер «Адмирал Кузнецов» оказался в пятерке худших авианосцев в истории. Эксперт: Рейтинг The National Interest с «Адмиралом Кузнецовым» — это фуфло.

    «Дело Скрипалей» — глумление над международным правом. Постпред РФ в ООН Василий Небензя — Великобритании: Вы оскорбляете наш разум.

    Киев намерен вернуть в Россию дипломатов. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По мнению депутата Госдумы Антона Морозова, такое поведение Украины вполне предсказуемо. Думать — это не про Украину: в Госдуме ответили на попытку Киева вернуть дипломатов в Россию.

    Как бороться с анонимами, распространяющими в Интернете пророчащую информацию, объясняет глава российского Национального центра поддержки и разработки (НЦПР) Роман Евдокимов. Я тебя достану: как правильно бороться с анонимными обидчиками в Интернете.

    Американский генерал в отставке Дэниел Дэвис поддержал предложение президента США Дональда Трампа о выводе военных из Сирии, об этом он заявил в эфире CNBC.  «Зря мы полезли в Сирию»: американский генерал рассказал о крупных потерях США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Что ж он ерунду-то болтает? Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян

      19:21 6 Апреля 2018 10632
      Читать
      18:47
      Сегодня

      «США, как девочки, составляют списочки»: Милонов предложил освободиться от власти американских корпораций
      15:30
      Сегодня

      Путин: Граница России должна быть защищена, но открыта для тех, кто идет с добром
      13:00
      Сегодня

      «Мы выдаем Украине людей на расправу»: Шаргунов прокомментировал законопроект о политическом убежище
      12:28
      Сегодня

      В Кремле отреагировали на возможную блокировку Telegram
      12:13
      Сегодня

      Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов российских СМИ

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018 148

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      6464

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      279

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2603

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      32554
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      408
      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      18:46   6 Апреля 2018
      336
      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      17:25   6 Апреля 2018
      1747
      Эксперты: Киевских детей кормят тухлятиной с мышиными фекалиями

      Эксперты: Киевских детей кормят тухлятиной с мышиными фекалиями

      16:45   6 Апреля 2018
      1967