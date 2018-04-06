Малышева ответила авторам петиции, возмущенным предложением отстреливать собак

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Москва, 6 апреля. Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева, предложившая отстреливать бродячих собак, ответила возмущенным людям, которые подписывают петицию с требованием привлечь женщину к ответственности.

По словам телеведущей, она просто хотела обратить внимание общественности на серьезность проблемы. Недовольным ее высказыванием людям она предложила поставить себя или своих близких на место жертв одичавших животных. Малышева обратила внимание, что нередко люди, подвергшиеся нападению стаи, становятся калеками, поскольку собаки в большинстве случаев кусают за лицо.

«Людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего. Как нечего сказать и тем журналистам, которые сознательно или в силу того, что не интересуются достоверностью информации, заявляют, что я, оказывается, потребовала отстреливать собак к чемпионату мира», — цитирует Малышеву РИА Новости.

Напомним, что в передаче «Жить хорошо!» от 29 марта, которая была посвящена проблеме бродячих собак, Малышева заявила, что таких животных необходимо отстреливать. Слова ведущей вызвали возмущение в социальных сетях, в связи с чем появилась петиция с требованием привлечь звезду «Первого канала» к ответственности, которую подписали уже более 20 тыс. человек.

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