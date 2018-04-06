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Общество
«США, как девочки, составляют списочки»: Милонов предложил освободиться от власти американских корпораций
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    «США, как девочки, составляют списочки»: Милонов предложил освободиться от власти американских корпораций

    18:47  6 Апреля 2018
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    Милонов: Направление для ответного удара — транснациональные корпорации

    Москва, 6 апреля. Ответные меры России должны быть направлены в сторону американского бизнеса, который работает и получает прибыль в нашей стране, считает член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов. Так парламентарий прокомментировал расширение санкционного списка, в который попали еще 38 россиян и компаний.

    По его словам, удивляться уже ничему не приходится, «это нормальный процесс, и повлиять на него мы никак не можем».

    «У них (американцев) какая-то маниакальная любовь к этим санкциям. Они как какие-то 10-летние девочки, которые любят вести всякие там календарики, секретные конвертики, дневнички, — нашел Милонов необычное сравнение. — Вот и они любит составлять какие-то списочки. Этот список имеет силу лишь тогда, когда он избирательный, и в нем несколько человек. А когда там сотни…»

    По словам Милонова, США и без всяких списков могут так или иначе определять степень участия того или иного человека в их бизнес-проектах. В качестве ответа Милонов предлагает симметричные меры.

    «Внешняя политика у нас по Конституции — прерогатива президента, — говорит Милонов. — И наш комитет участвует в консультациях, которые проходят на эту тему, обсуждая возможные меры реагирования. Но лично я считаю, что эти персональные черные метки, которые дают наследники корсаров, они устарели. Мы вправе и должны отвечать синхронно, симметрично, но не в плане личных санкций. У нас есть масса американских корпораций, они работают, получают прибыль. Вот здесь и следует серьезно озадачиться. Освобождение от власти транснациональных корпораций позволит нам и независимость показать, и помочь нашей экономике, нашим производителям».

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    Автор: Марат Лашкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #сша #трамп #конгресс #олигархи
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