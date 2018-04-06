«ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

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Луганск, 6 апреля. «Спасите русских моряков» — под таким лозунгом в Луганске второй день подряд под стенами ОБСЕ продолжается мирный пикет в поддержку задержанных моряков российского судна «Норд». Организатором мероприятия выступила общественная организация «Патриотическая ассоциация Донбасса».

Этой акцией протеста молодежь ЛНР призывает мировое сообщество и представителей миссии ОБСЕ не оставаться равнодушными к судьбам задержанных моряков. Активисты организации обвиняют представителей ОБСЕ в бездействии, говорят, что они слепы и глухи, поскольку не замечают грубые нарушения прав человека со стороны киевских властей.

Владислав Ляшенко, активист Патриотической ассоциации Донбасса, объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей цель пикетирования здания в Луганске, где располагается ОБСЕ.

«Мы горды, что у нас есть такие люди, которые, несмотря на все трудности, что сейчас испытывают, остаются стойкими, мужественными, являясь настоящим примером для нашей молодежи. Мы хотим призвать мировое сообщество к освобождению русских моряков. То, что сейчас происходит в Украине — это очень страшно. Нам больно наблюдать за такой картиной», — сказал участник акции.

Еще один активист Левон Акопджанян отметил, что молодежь собралась, чтобы высказать свою позицию.

«Мы против незаконного удерживания российских моряков в украинском плену. Пусть на той стороне знают нашу позицию. Мы очень недовольны происходящим. Мы стояли здесь вчера и будем стоять до тех пор, пока нас не услышат представители миссии ОБСЕ и киевские власти!» — пояснил член Патриотической ассоциации Донбасса.

Его единомышленница Александра Яковлева добавила, что узнала об этом пикете в социальных сетях.

«Здесь собралось много моих друзей, знакомых. Для нас это трагедия! Мы хотим, чтобы весь мир знал, что незаконное удерживание российских моряков — это терроризм, это преступление против людей, совершенное украинскими властями. Мы должны поддержать моряков, так как мы тоже русский народ», — сказала участница пикета корреспонденту ФАН.

В завершение акции протеста митингующие повесили плакаты и разорванную тельняшку на забор миссии ОБСЕ. По замыслу общественников, она должна напоминать ее международным наблюдателям о задержанных моряках.

Напомним, российское судно «Норд» с десятью моряками на борту было задержано 25 марта в Азовском море. Украинские власти обвиняют капитана судна в нарушении порядка въезда на территорию Крымского полуострова. Капитану грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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