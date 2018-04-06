Порошенко поручил запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем

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Киев, 6 апреля. Украинские власти намерены в 2018 году запустить авиасообщение с Закарпатской областью. Соответствующее поручение правительству дал президент страны Петр Порошенко, рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«В этом году мы должны запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем. Это поручение президента Украины. В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде», — отметил он.

Чиновник выразил надежду на то, что специалисты успеют смонтировать необходимое оборудование в этом году. Он также добавил, что некоторые компании-лоукостеры могут заинтересоваться региональными перевозками. В частности, Омелян упомянул ирландскую авиакомпанию Ryanair, которая «готова расширить географию полетов и летать из региональных аэропортов», пишут украинские СМИ.

Напомним, что Ryanair в марте подписала соглашение о полетах с аэропортами Киева и Львова. Ожидается, что рейсы начнутся с октября, а средняя стоимость билета составит 40 евро (2,8 тыс. рублей).

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