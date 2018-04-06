Оставьте Донбасс в покое: на Украине призвали «отпустить» ДНР и ЛНР

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Киев, 6 апреля. Киеву пора оставить Донбасс в покое, пока число жертв конфликта в регионе не увеличилось многократно. Таким мнением, выступая в эфире канала NewsOne, поделился бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

По его словам, разъединение народа — а именно это и происходит в Донбассе — является огромной подлостью.

«Путин не заставляет 45-тысячные два корпуса ДНР воевать. Их заставить невозможно… Более 10-ти тысяч погибших с нашей стороны и столько же, я уверен, с нашей же… вы же кричите, что это будет Украина, и это действительно Украина. Никакими танками вы не добьетесь, чтобы они стали украинцами. Отпустите их… самая большая подлость – разъединять народ», – заявил Червоненко.

Он отметил, что тому, как развивались события на Донбассе и в Крыму, способствовали действия украинских националистов, запугавших своих местных жителей.

Напомним, ранее в пресс-центре операции ВСУ в Донбассе заявили, что с мая 2017 года украинские следователи зафиксировали гибель 32 человек из-за обстрелов со стороны ДНР. В республике в то же время объяснили, что таким образом Киев пытается списать небоевые потери среди своих военнослужащих.

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