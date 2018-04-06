В Киргизии задержали мужчину за попытку присоединиться к террористам в Сирии

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Бишкек, 6 апреля. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал 34-летнего мужчину, пытавшегося по фальшивым документам выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщили в спецслужбе.

Сотрудники киргизской спецслужбы в ходе антитеррористический мероприятий задержали мужчину 1984 года рождения. По данным ведомства, он пытался въехать в сирийско-иракскую зону для участия в составе бандформирований в боевых действиях против сирийской армии.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, задержанного отправили в СИЗО. Отмечается, что в рядах террористов на территории САР и Ираке находятся свыше пятисот граждан Киргизии. В 2017 году МВД зафиксировало свыше двухсот фактов вербовки террористами.

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