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В Киргизии задержали мужчину за попытку присоединиться к террористам в Сирии
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    В Киргизии задержали мужчину за попытку присоединиться к террористам в Сирии

    18:02  6 Апреля 2018
    69

    В Киргизии задержали мужчину за попытку присоединиться к террористам в Сирии

    Бишкек, 6 апреля. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал 34-летнего мужчину, пытавшегося по фальшивым документам выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщили в спецслужбе. 

    Сотрудники киргизской спецслужбы в ходе антитеррористический мероприятий задержали мужчину 1984 года рождения. По данным ведомства, он пытался въехать в сирийско-иракскую зону для участия в составе бандформирований в боевых действиях против сирийской армии.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, задержанного отправили в СИЗО. Отмечается, что в рядах террористов на территории САР и Ираке находятся свыше пятисот граждан Киргизии. В 2017 году МВД зафиксировало свыше двухсот фактов вербовки террористами.

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #террористы #киргизия
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