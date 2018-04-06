ЕС завалил Украину опасными продуктами

В закладки

Киев, 6 апреля. Глава Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей Максим Гончар рассказал, как ЕС буквально завалил страну фасильфикатом. При этом особое беспокойство эксперта вызвало то, что опасные европейские продукты поставляют и в украинские детские сады.

Как пояснил Гончар, европейские страны начали поставлять на Украину огромное количество некачественных продуктов после отмены Украиной обязательной сертификации пищевой продукции в 2015 году и открытия рынка для товаров из ЕС, пишет «Голос.UA»

«В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения... По моему убеждению, когда мы открыли границы и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат», — заявил Гончар.

Он подчеркнул, что в украинские детские сады поставляется сливочное масло с небезопасными добавками, а на прилавках магазинов в целом очень много просроченных продуктов. «Главным стала цена, и деньги теперь зарабатывают на здоровье наших детей», — посетовал он.

Ранее ФАН сообщал о крайне непростой ситуации с питанием в детских садиках Киева: где-то школьников и дошколят кормят некачественными продуктами с канцерогенами, где-то — селедкой и «рыбно-вермишелевой запеканкой». А есть и такие детские учреждения, где детей не кормят вовсе.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.