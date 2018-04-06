Порошенко приветствовал новые санкции США против россиян

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Киев, 6 апреля. Президент Украины Петр Порошенко оперативно отреагировал на введение США новых санкций против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний.

На страницах главы государства в соцсетях в пятницу появилось сообщение, где говорится, что Порошенко поддерживает расширение так называемого «кремлевского списка».

«Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов «кремлевского списка»…» — написал украинский президент.

Напомним, в пятницу Минфин США опубликовал список бизнесменов, чиновников и компаний из РФ, против которых вводятся санкции. В Госдуме, комментируя новые ограничительные меры, заявили, что США таким образом пытаются решить свою ключевую внешнеполитическую проблему — свергнуть президента России Владимира Путина.

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