Шойгу поздравил с 70-летним юбилеем производителя ракет «Калибр»
Екатеринбург, 6 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил опытно-конструкторское бюро «Новатор» с 70-летним юбилеем.
Заместитель министра обороны Юрий Борисов приехал в Екатеринбург, где принял участие в торжественном вечере в связи с 70-летием «Новатора» — производителя ракет «Калибр». На празднике он зачитал поздравительное послание от главы военного ведомства.
По словам Шойгу, «Новатор» «составляет славу современному русскому оружию». Министр обороны убежден, что бесценный опыт и трудовые традиции конструкторского бюро позволят «Новатору» и в дальнейшем вносить существенный вклад в укрепление обороноспособности России.
«Разрабатываемые здесь ракетные комплексы отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью», — констатировал глава военного ведомства.