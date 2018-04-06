Шойгу поздравил с 70-летним юбилеем производителя ракет «Калибр»

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Екатеринбург, 6 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил опытно-конструкторское бюро «Новатор» с 70-летним юбилеем.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов приехал в Екатеринбург, где принял участие в торжественном вечере в связи с 70-летием «Новатора» — производителя ракет «Калибр». На празднике он зачитал поздравительное послание от главы военного ведомства.

По словам Шойгу, «Новатор» «составляет славу современному русскому оружию». Министр обороны убежден, что бесценный опыт и трудовые традиции конструкторского бюро позволят «Новатору» и в дальнейшем вносить существенный вклад в укрепление обороноспособности России.

«Разрабатываемые здесь ракетные комплексы отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью», — констатировал глава военного ведомства.

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