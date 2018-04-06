«Пошел по пути Крыма»: россиян рассмешило бегство медведя из Латвии в РФ

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Москва, 6 апреля. Медведь в Латвии сломал забор на границе с Россией, когда пытался перебраться в соседнюю страну.

Пограничники Латвии, проводя обход территории погранпоста, обнаружили следы медведя и сорванные скобы на заборе. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как небольшой медведь неуверенно топчется рядом со шлагбаумом. На фоне можно услышать звуки, похожие на сигнализацию.

Российские интернет-пользователи с юмором восприняли данное известие, предположив, что медведя не устраивает новый латвийский закон о переводе всех школ на государственный язык.

«Мишка не захотел учить латвийский язык», — пояснил некий Юрий Артемьев. «Хоть один умный в Латвии нашелся», — отметил Алексей Горбаков. «Свалил в Россию, домой. Надоело все в ЕС», — пишет Владимир Дубов.

А некоторые пользователи решили сыграть на страхе жителей Прибалтики перед «российской угрозой» и сравнили бегство медведя с Крымом.

«Мишка пошел по пути Крыма», — шутит Andrej6201. «Да лишь бы Латвию не оккупировал», — поддержал шутку пользователь под ником Super739.

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