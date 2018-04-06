Защита арестованного на Украине капитана «Норда» заявила о внесении залога

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Симферополь, 6 апреля. Адвокат капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Дмитрий Щербин сообщил, что за его подзащитного Владимира Горбенко внесен залог.

В пятницу, 6 апреля, Херсонский городской суд принял решение арестовать Горбенко на два месяца. Капитана «Норда» подозревают на Украине в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Горбенко грозит до пяти лет тюрьмы.

«Залог мы внесли, — приводит слова Щербина РИА Новости, — но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (деньги. — Прим. ФАН) на казначейский счет зашли, мы не можем».

Адвокат подчеркнул, что защита пытается что-то сделать в данный момент, однако «это маловероятно».

Накануне стало известно о состоянии перенесшего гипертонический криз капитана арестованного на Украине судна «Норд».

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