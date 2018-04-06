Голодающей Савченко вызвали скорую

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Киев, 6 апреля. К голодающей под арестом Надежде Савченко вызвали скорую помощь. Об этом сообщила сестра украинского депутата Вера на своей странице в Facebook.

«У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались», — написала Вера Савченко.

Напомним, что 22 марта с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность и арестовали. Она подозревается в причастности к организации теракта в здании Рады и правительственном квартале Киева.

Ранее Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный контроль за ситуацией в связи с арестом ее сестры. Она считает, что Киев пытается устранить конкурентов перед президентскими выборами.

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