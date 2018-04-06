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Весь мир
Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»
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    Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

    19:30  6 Апреля 2018
    651

    Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

    Сирия, 6 апреля. Семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам», перестрелки между САА и боевиками в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Тахрир Сурия» в Алеппо.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: несет потери в Алеппо.

    Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

    Информационное агентство Al-Amsar пишет, что в сирийской столице прогремел взрыв. СВУ сдетонировало недалеко от мечети Аль-Ханса. В результате происшествия погиб один мирный житель Дамаска, еще шестеро гражданских получили ранения.

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@andrevasiliev80), что в районе Джобар Восточной Гуты обнаружен еще один тоннель боевиков. Напомним, исламисты сдали оружие и покинули населенные пункты Арбин, Хараста, Айн Тарма, Джобар и Замалка в обмен на возможность безопасно уехать в провинцию Идлиб со своими семьями.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

    Информационное агентство Aleppo 24 передает на своей странице в социальной сети Twitter (@24Aleppo), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Джазрая.  

    На западе региона возобновились бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». По сведениям информационного агентства Fars News, боевики «Ан-Нусры» уничтожили две бронемашины противника. Обе стороны вооруженного конфликта несут потери в живой силе.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

    В северной части провинции Хомс продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Напомним, боевики, базирующиеся в окрестностях города Ар-Растан, нарушают установленный в регионе режим прекращения огня, совершая нападения на позиции сирийской армии и мирные поселения.

    Местный источник передает в социальной сети Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в окрестностях населенных пунктов Аль-Фархания, Талльбиса, Маримин и Курмус.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

    ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) продолжают операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Идлиб.

    Военный источник пишет в сети Telegram (@Syrianow10), что правительственные войска САР под прикрытием российской авиации ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Хубейт. Также армия САР атаковала пункты дислокации радикальных исламистов в районе деревни Аль-Фаруджа. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    Ирак

    Сирия новости 6 апреля 19.30: семь гражданских пострадало при взрыве в Дамаске, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

    К северо-востоку от Баакубы солдаты иракской армии и бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили штаб группировки «Исламского государства»1. Информационное агентство Iraqi News передает, что в результате вооруженного столкновения было ликвидировано трое террористов ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что в районе сирийско-иракской границы силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков ИГ.  

    К югу от Мосула найдено массовое захоронение жертв ИГИЛ. По сведениям Iraqi News, в братской могиле обнаружены останки 56 жертв пыток террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #мосул #ирак #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #хомс #тахрир аш-шам #баакуба #джебхат тахрир сурия
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