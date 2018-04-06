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Политика
«Выжил, чтобы отомстить»: история с котом Скрипалей серьезнее, чем кажется на первый взгляд
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    «Выжил, чтобы отомстить»: история с котом Скрипалей серьезнее, чем кажется на первый взгляд

    17:53  6 Апреля 2018
    8415

    «Выжил, чтобы отомстить»: история с котом Скрипалей, серьезнее, чем кажется на первый взгляд

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает подозрительной странную смерть и поспешную кремацию домашних животных экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который предположительно был отравлен в Великобритании.

    По мнению Захаровой, поспешное уничтожение питомцев семьи Скрипаль выглядит как сокрытие улик, которые могли бы помочь найти источник отравляющего вещества, которым были отравлены экс-офицер ГРУ и его дочь. Тем временем британские источники сообщают, что не только Юлия Скрипаль, но и ее отец — Сергей Скрипаль пришли в сознание и идут на поправку, хотя ранее утверждалось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, приводящим к необратимым последствиям. Все это делает обвинения в адрес России со стороны Лондона еще более странными и нелепыми, заявил в ходе Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя, припомнив заодно историю с животными Скрипалей. Пользователей Интернета также волнует судьба погибшего кота Скрипалей по имени Нэш ван Дрейк, тем более, что там, кажется, был и второй кот, судьба которого неизвестна.

    «Британия, у меня для вас плохие новости, — прокомментировал эти слухи Telegram-канал «Выпускайте Кракена!». — Второй кот Скрипалей выжил и сбежал, чтобы отомстить».

    «Второй кот отправился за гречкой», — отреагировал один из пользователей соцсетей.

    «Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток — мол, «убрали важных свидетелей», — цитирует «Газета.ру» запись в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. — А на самом деле, это действительно «важные свидетели», раз речь идет о химическом отравляющем веществе».

    Ранее в британских СМИ появилась информация, что все две морские свинки Скрипалей умерли от обезвоживания, поскольку их оставили в опечатанном доме. Черного персидского кота Нэш ван Дрейка обнаружили живым и отправили на проверку в лабораторию химического оружия Портон-Даун, а затем усыпили якобы из-за того, что животное было в стрессе. Трупы животных немедленно кремировали.

    В Москве полагают, что дело действительно намного серьезнее.

    «Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика? — удивляется Захарова. — Не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках. Чем дальше, тем страшнее открывается картина».

    По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, постпред России при ООН Василий Небензя и представитель МИД РФ Мария Захарова очень своевременно обратили внимание на странные обстоятельства, связанные с сокрытием улик в деле Скрипалей. И в целом, по мнению Кошкина, линия России во всей этой истории вызывает только уважение.

    «Поведение России в ситуации безосновательных обвинений в якобы «отравлении» Скрипалей вызывает у меня большое уважение, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — На мой взгляд, позиция нашего внешнеполитического ведомства и других структур по отношению к этой скандальной ситуации — продуманная, достойная и выдержанная. И я хотел бы порекомендовать руководителям других государств — как европейских, так и не европейских (я имею в виду Соединенные Штаты) в зять в качестве примера российский подход во внешнеполитическом поведении».

    Кошкин отметил, что российское политическое руководство дало достойный ответ в условиях беспрецедентного давления со стороны британского премьера Терезы Мэй, в то же время многие европейские страны и США поддались шантажу Лондона и пошли на высылку российских дипломатов.

    «Наш президент высказал мнение, что, невзирая на истерию Запада, нам надо выстраивать нормальные международные отношения, в том числе с Великобританией. То есть наше патетическое руководство проявляет спокойствие, не поддается эмоциям и всем объясняет, что в решении серьезных вопросов скоропалительные решения недопустимы. И, мне кажется, именно спокойствие России охладило истерический пыл коллективного Запада — многие союзники Великобритании уже засомневались, стоит ли во всем следовать политике Лондона, или пора взять некую паузу. А Россия, которая ведет себя более чем достойно, еще раз показала, что никого не боится», — почеркнул Андрей Кошкин.

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    Автор: Ирина Петрова
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