Глава Минздрава сообщила о состоянии пострадавших в «Зимней вишне» мальчика и юноши

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Кемерово, 6 апреля. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии двоих пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В настоящее время 11-летний мальчик и 18-летний молодой человек переведены в обычные палаты, оба идут на поправку.

«Оба мальчика надышались угарным газом и другими продуктами горения, у них были поверхностные ожоги верхних дыхательных путей, и ясно, что здесь нужна была комбинированная терапия», — пояснила она в эфире телеканала «Россия 1».

При этом министр отметила высокий уровень работы специалистов областной многопрофильной больницы и детской многопрофильной больницы. «Это высочайшего класса специалисты, которые, кстати говоря, и в межрегиональных командах хорошо себя проявляли, когда нужно было оказывать помощь в других регионах», — добавила она.

Как напоминает «Газета Кемерово», 11-летнего мальчика, о состоянии которого говорила Скворцова, отец ради спасения выбросил его из окна четвёртого этажа горящего ТРК. Второй пострадавший — 18-летний юноша — выпрыгнул сам.

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