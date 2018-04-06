В Госдуме назвали истинную причину новых санкций США против россиян

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Москва, 6 апреля. Депутат Государственной думы России Евгений Федоров поделился с Федеральным агентством новостей мнением, чего хотят добиться в США введением новых санкций против российских бизнесменов.

В Госдуме отреагировали на новые ограничения США. По мнению Федорова, целью нового санкционного списка США, в который попали крупные российские бизнесмены, чиновники и руководители госкомпаний, является «организовать их сопротивление против главы российского государства», чтобы добиться его ухода. Тем самым, по мнению депутата, американцы надеются решить свою ключевую внешнеполитическую проблему — свержение Владимира Путина.

В этой ситуации, считает народный избранник, «России необходимо форсировать реформы по укреплению своего национального суверенитета, что позволит разговаривать с Америкой на равных и сделает применение санкций бессмысленным». Федоров отметил, что эти реформы были только заявлены, но еще не осуществлены.

В пятницу, 6 апреля, министерство финансов США опубликовало список бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В перечне более 20 физических лиц и более 10 компаний.

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