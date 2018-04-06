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Политика
«Не аргумент в политическом споре»: Дюмин отреагировал на попадание под санкции США
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    «Не аргумент в политическом споре»: Дюмин отреагировал на попадание под санкции США

    17:24  6 Апреля 2018
    266

    «Не аргумент в политическом споре»: Дюмин отреагировал на попадание под санкции США

    Тула, 6 апреля. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал попадание под новые санкции США, назвав их свидетельством недружественной и непродуктивной позиции Вашингтона.

    Алексей Дюмин согласен с позицию российских властей о том, что США ведут непродуктивную политику, накладывая санкции на чиновников из РФ.

    «Могу лишь поддержать позицию МИДа и руководства России: санкции – это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции. Но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий», — сказал он, слова Дюмина приводит пресс-служба регионального правительства.

    Ранее Минфин США внес 17 должностных лиц из России в санкционный список. Кроме Дюмина Вашингтон внес в список главу МВД Владимира Колокольцева, руководителя комитета Совфеда Константина Косачева, секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и других чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что американские санкции незаконны и наносят вред обеим странам.

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #санкции #россия #сша #дюмин
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