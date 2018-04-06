Чисто бытовое отравление: племянница Скрипаля высказалась об инциденте в Солсбери

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Москва, 6 апреля. Бытовым отравлением назвала племянница Сергея Скрипаля Виктория инцидент, произошедший с ее родственниками в Солсбери в начале марта.

В интервью «Пятому каналу» она также подтвердила, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку.

«Она (Юлия Скрипаль — прим.ФАН) здорова. Это ее нормальная интонация. Под конец, когда мы прослушали запись более детально, было слышно, что она сейчас заплачет», — рассказала Виктория.

Отвечая на вопрос о том, какую жизнь вели в Англии Сергей и Юлия Скрипали, племянница бывшего сотрудника ГРУ заявила, что они ничем не отличались от миллионов своих соотечественников.

«Простую. Как мы с вами живем – ходим на работу, делаем какие-то свои домашние дела, — так и они жили простой жизнью. Ни в политику, ни в экономику, никуда они не влезали», — сказала она.

Виктория Скрипаль также заявила, что считает наиболее вероятной причиной госпитализации родственников бытовое отравление.

«Я считаю, что это чисто бытовое отравление. Никто не видел счетов из паба, из ресторана. Никто не показал, что они ели и пили», — поделилась своим мнением племянница экс-сотрудника ГРУ.

Напомним, 5 апреля Виктория Скрипаль рассказала, что ей удалось поговорить по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией. Реагируя на это известие, британцы сделали вывод, что Россия выигрывает в информационной войне с Великобританией.

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