В Великобритании ввели налог на сахар для борьбы с ожирением

В закладки

Лондон, 6 апреля. Налог на сахар вступил в силу в Великобритании. Таким образом, власти борются с проблемой ожирения, сообщается на сайте королевского Минфина.

Сбор коснется сладких безалкогольных напитков, в которых содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров жидкости. Если содержание сахара превысит 8%, людям придется заплатить повышенный налог.

«Производители, которые не перестроятся, будут платить налог, совокупный размер которого, как ожидается, составит до 240 миллионов фунтов (335,8 миллиона долларов) ежегодно», — отметили в ведомстве.

Данные меры в первую очередь направлены на детей. Собранные налоги пойдут на программы по поощрению физической активности и правильного питания среди школьников.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.