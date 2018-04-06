Сирия итоги недели 1– 7 апреля: освобождение Восточной Гуты, встреча лидеров в Астане, помощь ИГ от СДС

Освобождение Восточной Гуты Центральное командование вооружённых сил Сирийской Арабской Республики сообщило о том, что вся территория Восточной Гуты, за исключением города-спутника Дума, полностью под контролем сирийских войск. Напомним, в настоящее время продолжается организованный процесс выезда боевиков с территорий бывшего анклава. Незаконные вооруженные формирования сирийской оппозиции были вынуждены сложить оружие и отправиться в Идлиб на условии отказа от дальнейшего насилия. Этому способствовала принципиальная позиция выступающего против дополнительной эскалации конфликта президента Сирии Башара Асада, который пошел навстречу тем, кто решил начать мирную жизнь. На сегодняшний день под контроль Сирийской арабской армии уже перешли населенные пункты Арбин, Джобар, Айн-Терма, Замалка и другие пригороды, территория которых составляет более 90 процентов бывшего анклава Восточной Гуты. Над населенными пунктами Джобар и Айн-Терма поднят государственный флаг Сирии. Информационное агентство Orient News пишет, что в городе Хараста состоялся праздник в честь освобождения от радикальных группировок.

Встреча лидеров России, Турции и Ирана В Анкаре состоялся саммит лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Роухани отразили свою позицию в совместном заявлении. В документе была подтверждена решимость гарантов сотрудничать в интересах окончательной ликвидации террористических организаций «Исламского Государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1. При этом было подчеркнуто общее понимание необходимости отделять и в дальнейшем террористические группы от формирований вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или намерены присоединиться к режиму прекращения огня. Лидеры «тройки» также акцентировали внимание на том, что никакие действия внешних игроков не должны подрывать принципы сирийской территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, была обозначена единая позиция и решимость бороться с любыми сепаратистскими проявлениями, исходящими сегодня, как известно, от курдских незаконных вооруженных формирований, активно поддерживаемых США.

СДС помогают ИГ1 в Дейр эз-Зоре В конце прошлой недели боевые самолеты коалиции провели несколько авиаударов в окрестностях города Хаджин на левой стороне реки Евфрат. При этом большая часть этих ударов пришлась по пустыне. Хотя хорошо известно, что ни ИГИЛ1, ни силы СДС не контролируют данные территории. Местный источник рассказал, что самолеты наносили удары по вражеским позициям в течение 3 часов и с большими интервалами. По всей видимости, эти удары – имитация борьбы с террористами, поскольку известно, что до сих пор столкновений между курдами СДС и ИГИЛ не наблюдалось. Более того, в последнее время нападения джихадистов на позиции Сирийской арабской армии на противоположном берегу с этого направления стали частым явлением. Игиловцы используют современное вооружение и экипировку. Местный источник сообщает, что курды специально оставляют свое американское вооружение террористам, что бы те, в свою очередь, ослабляли позиции сирийской правительственной армии.Теперь становится ясно, что американская коалиция своими ударами по пустыне в районе Абу-Кемаля всего лишь маскирует передачу оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.