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Иван Дорн презентовал новый клип, снятый в Африке
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    Иван Дорн презентовал новый клип, снятый в Африке

    17:32  6 Апреля 2018
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    Иван Дорн презентовал новый клип, снятый в Африке

    Москва, 6 апреля. Известный исполнитель Иван Дорн презентовал новый клип на песню Afrika. Съемки видео происходили на одноименном континенте.

    В Сети появился новый клип Дорна. Стильное видео Afrika уже активно набирает просмотры и получает довольно внушительное количество положительных отзывов. Интернет-пользователи окрестили его «пятиминутной вакханалией».

    Съемки клипа проходили на территории Уганды. На видео музыкант под этнические ритмы в современной обработке представляет главные красоты африканское страны — природу и местное население.

    Режиссером выступил Айсултан Сеитов, который снимал и клип на песню Collaba. Компанию в танцах Дорну в кадре составляют члены угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana.

    Как отмечает сам исполнитель, этот трэк призван вызывать танцевальную эйфорию в любом зале мира. Всем сомневающемся в силе новой композиции музыкант предлагает просто ее послушать.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #африка #дорн #клип #уганда #afrika
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