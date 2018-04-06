Иван Дорн презентовал новый клип, снятый в Африке

В закладки

Москва, 6 апреля. Известный исполнитель Иван Дорн презентовал новый клип на песню Afrika. Съемки видео происходили на одноименном континенте.

В Сети появился новый клип Дорна. Стильное видео Afrika уже активно набирает просмотры и получает довольно внушительное количество положительных отзывов. Интернет-пользователи окрестили его «пятиминутной вакханалией».

Съемки клипа проходили на территории Уганды. На видео музыкант под этнические ритмы в современной обработке представляет главные красоты африканское страны — природу и местное население.

Режиссером выступил Айсултан Сеитов, который снимал и клип на песню Collaba. Компанию в танцах Дорну в кадре составляют члены угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana.

Как отмечает сам исполнитель, этот трэк призван вызывать танцевальную эйфорию в любом зале мира. Всем сомневающемся в силе новой композиции музыкант предлагает просто ее послушать.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.