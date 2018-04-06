Росгвардия выявила более 500 нарушений в работе частных охранных предприятий

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Москва, 6 апреля. Сотрудники Росгвардии проверили более 900 частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в торговых центрах, учебных заведениях. Такие проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. По полученным данным, Росгвардия обнаружила более 500 нарушений.

Сотрудники Росгвардии проводят комплекс мероприятий по выявлению нарушений с 28 марта. Как стало известно, специалисты провели 930 проверок, в ходе которых обнаружили 575 нарушений.

«Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии», — цитирует ТАСС собеседника.

Специалисты продолжают проверять частные охранные предприятия, которые работают на объектах с массовым пребыванием людей.

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