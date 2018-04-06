«Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

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Минфин США добавил в список россиян и компаний, против которых вводятся санкции, 38 крупных предпринимателей, чиновников и организаций. По словам Андрея Климова, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, американцы руководствуются эмоциями, а не логикой, и не понимают, каковы могут быть последствия.

«Неправильно говорить о расширении санкций. Потому что санкции остаются прежними. А вот список лиц и компаний, в отношении которых они применяются, расширился, да. Но удар по площадям — это не совсем адресная история, потому что некоторые фамилии, которые вошли в этот список, даже в американскую логику не укладываются», — заметил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Решение Минфина США Андрей Климов сравнил с «мелкой местью, мелкой пакостью».

«Это видно по списку. Я боюсь показаться необъективным, потому что в список попали люди, которых я знаю хорошо. Поэтому я не буду говорить, кого внесли в этот перечень, чтобы сделать ту самую мелкую пакость, а просто расскажу о своих впечатлениях», — пояснил член Совета Федерации.

Андрей Климов напомнил, что раньше санкционный список Минфина США позиционировался как перечень лиц, находящихся в ближнем круге высших руководителей России, и лиц, связанных с какими-то коррупционными схемами, а также компаний, которые им принадлежат.

«Сейчас список пополнился людьми, про которых нельзя сказать, что они очень близки руководству страны. Тем более про них нельзя сказать, что они могут быть отнесены к коррупционерам в общепринятом смысле этого слова. Так что здесь все вилами по воде писано. Поэтому складывается ощущение, что это какая-то контрпродуктивная истерика, противоречащая внутренней логике тех, кто придумывал эти санкции», — считает сенатор.

Зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента подчеркнул, что не ему давать оценки Минфину США, потому что он не знает, какой у американцев был изначальный замысел.

«Но даже то, что они декларировали с самого начала, не соотносится с тем, что они делают сегодня. То есть они от своих собственных публично озвученных намерений отступают в пользу таких импульсивных решений, более походящих на месть и пакость, которые раньше можно было наблюдать на коммунальных кухнях, когда кто-то из соседей подсыпал другим в кастрюли соль и перец», — пояснил Андрей Климов.

По его словам, США зря рассчитывают на свою безнаказанность, «поскольку Россия еще ни разу не применила ничего того по отношению к ним, что было бы для них существенно».

«А такие сферы есть. Мы просто не хотели серьезной конфронтации, но американцы зашли очень далеко, вступив на весьма опасный путь и не отдавая себе отчета в том, что они делают. Мои знакомые, которые хорошо знают политику США, сходятся во мнению, что все это связано с очень низкой профессиональной квалификацией людей, принимающих там решения», — заключил сенатор.

Санкционный список Минфина США пополнился фамилиями 24 россиян и названиями 14 компаний. В нем фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Также под санкции США попали глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, директор РИСИ Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» и экс-глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко.

Помимо этого, в списке начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун, сенатор Сулейман Керимов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, пишет «Газета.ru».

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