В Латвии обиделись на практику США приглашать прибалтийских президентов «оптом»

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Рига, 6 апреля. Унизительной назвали в Латвии практику Вашингтона приглашать лидеров прибалтийских стран «оптом».

«Практика принимать президентов «оптом», конечно, не свидетельствует ни о каком равном отношении ко всем странам и народам…» — написал в Facebook депутат латвийского Сейма Сергей Потапкин.

По его мнению, практика подобных «групповых приемов» говорит об отношении к балтийским странам, при этом они сами на нее согласились.

Напомним, в начале недели с официальным визитом в Вашингтон прибыли президенты Эстонии, Латвии и Литвы. Всех троих президент США Дональд Трамп принял одновременно.

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