«Не раскололся»: немецкая журналистка потребовала от посла Британии доказать вину РФ в деле Скрипаля

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Берлин(Германия), 6 апреля. Журналистка немецкой радиостанции Deutschlandfunk Кристиана Кэсс взяла интервью у посла Великобритании в Германии Себастьяна Вуду. Она потребовала британского дипломата продемонстрировать доказательства причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Данное предложение Себастьян Вуд проигнорировал.

Британский дипломат не считает, что Великобритания поспешила обвинять Россию в деле Скрипаля. Вуд напомнил, что нервно-паралитический газ типа «Новичок» разрабатывался именно в РФ. Кроме этого британские спецслужбы выяснили, что Москва не закрыла программу по его разработке, и тем самым нарушила международную конвенцию.

«Поэтому мы пришли к четкому заключению, что с высокой степенью вероятности это была атака, совершенная по заказу российских властей», — сообщил Вуд.

Также британский посол добавил, что такой позиции придерживается не только Великобритания, но и ее союзники. Журналистка пыталась «выбить» из британского посла доказательства причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Однако Вуд несмотря на всевозможные попытки журналистки «не раскололся». И лишь сообщил, что Великобритания представила своим союзникам все необходимые доказательства.

Кэсс в интервью напомнила послу, что руководитель лаборатории «Портон-Даун» не подтвердил, что данный газ, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, произведен в России. Однако Вуд заявил, что глава лаборатории подтвердил, что газ относится к типу «Новичок», который разрабатывали в России.

Стоит отметить, что Кристиана Кэсс напомнила британскому дипломату, что в прошлом году были уничтожены запасы данного вещества под наблюдением международных экспертов, в том числе там присутствовали эксперты со стороны Великобритании.

В завершении интервью Вуд выразил надежду, что в будущем отношения между Россией и Великобританией улучшатся.

«К российскому народу у нас претензий нет. Мы очень ценим связь между нашими народами, и потому наши меры и меры наших союзников адекватны», — заявил Вуд.

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