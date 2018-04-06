В России будут «жесточайше» наказывать за отказ работать с попавшими под санкции компаниями

В закладки

Москва, 6 апреля. Российские власти будут административно наказывать за отказ работать с компаниями, попавшими в санкционный список западных стран. Об этом в пятницу заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Были некоторые прецеденты по введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать, административно», — отметил он.

По словам министра, российское правительство будет отмечать структуры, которые реагируют на санкции, и соответственно к ним относиться.

Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций. Некоторые ограничительные меры коснулись «Рособоронэкспорта». В Ростехе действия США назвали недобросовестной конкуренцией.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.