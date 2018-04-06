«Есть и другие страны»: новые санкции США не испугали Патрушева

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Москва, 6 апреля. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отреагировал на внесение его в санкционные списки США.

В пятницу, 6 апреля, Минфин США внес 17 должностных лиц из РФ в санкционный список, в том числе и Патрушева. Однако ограничения не испугали политика.

«Думаю, что это их дело», — констатировал он.

Он напомнил, что неоднократно бывал в США, поэтому общение с представителями Штатов продолжится.

«Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы», — пояснил секретарь Совбеза РФ.

«Наверное, это только что сделали, но я уже и в других списках тоже существую, — приводит его слова РИА Новости. — И тем не менее, мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельность. Считаю, что мы занимаемся эффективно».

Он также выразил мнение, что попавшие под американские санкции российские бизнесмены найдут способы компенсировать угрозы. Он напомнил, что существует много стран, с которыми следует наладить сотрудничество.

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