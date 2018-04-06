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«Принес Москве победу на блюдечке»: The Guardian назвал «главную ошибку» Джонсона в деле Скрипаля
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    «Принес Москве победу на блюдечке»: The Guardian назвал «главную ошибку» Джонсона в деле Скрипаля

    17:44  6 Апреля 2018
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    "Принес победу Москве на блюдечке": в The Guardian рассказали о последствиях заявлений Джонсона по «делу Скрипаля»

    Лондон, 6 апреля. Глава МИД Британии Борис Джонсон переборщил с опрометчивыми заявлениями по «делу Скрипаля», наделив Россию правом ставить под сомнения любые утверждения британского правительства, пишет The Guardian. 

    «Борис Джонсон — это не катастрофа, которая вот-вот случится. Это катастрофа, которая периодически происходит вот уже несколько лет, и единственные перемены в том, что катастрофы становятся все больше и больше», — пишет автор британского издания Гэби Хинслифф.

    Журналистка считает, что Джонсона уже давно пора было отправить в отставку, поскольку он не учится на своих ошибках. Она напомнила, что в одном из своих «небрежных» интервью глава внешнеполитического ведомства говорил как «некто из лаборатории «Портон-Даун» его лично заверил» в причастности РФ к отравлению Скрипаля. Позднее выяснилось, что привести доказательства лаборатория не может. В свете противоречивых заявлений Джонсона доверие к самому правительству Британии сильно пошатнулось. 

    Гэби Хинслифф считает, что министр «сам принес Москве на блюдечке победу» в информационном войне и без надобности нанес большой урон работе разведсообщества, что и стало его «главной ошибкой». Теперь любая неуверенность Лондона будет трактоваться внешним миром, как слабость. Журналистка также выступила в защиту лидера британской оппозиции Джереми Корбина, который задает неудобные вопросы правительству, предлагая иные версии инцидента в Солсбери. 

    «У нас есть право на честные сомнения. И ровно так же правительства всех мастей должны иметь право на честные сомнения», — резюмировала колумнистка. 

    "Принес победу Москве на блюдечке": в The Guardian рассказали о последствиях заявлений Джонсона по «делу Скрипаля»

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #джонсон #лондон #британия #скрипаль
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