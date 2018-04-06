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Москва, 6 апреля. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал гражданином Великобритании. Информацию об этом распространил в пятницу один из телеграмм-каналов со ссылкой на британский реестр юридических лиц.

Согласно документу, в Соединенном Королевстве Дуров зарегистрировал новую компанию под названием «Тelegram open network limited». При этом в качестве страны проживания основателя мессенджера указана Великобритания, пишет сетевое издание Life.

Ранее Павел Дуров уже получил гражданство государств Сент-Китс и Невис. При этом работу мессенджера Telegram зарегистрированная в Лондоне фирма Telegram Messenger LLP обеспечивает с 2014 года.

Напомним, в среду Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск, требуя ограничить доступ к информационным ресурсам Telegram на территории России. Российские правоохранительные органы неоднократно заявляли о необходимости руководства мессенджера предоставить ключи шифрования. В Telegram отвечали, что сделать это невозможно технически. Ранее эксперт объяснил ФАН, почему Дуров уклонился от переговоров с РКН о блокировке мессенджера.

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