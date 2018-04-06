Кремация животных Скрипаля является сокрытием улик — эксперт-криминалист

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По мнению экспертов-криминалистов, кремация животных из дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля является намеренным сокрытием улик.

Кроме того, достоверно невозможно установить, когда на самом деле животные были изъяты и кремированы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил завкафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, судмедэксперт Юрий Пиголкин.

«Допустим, морские свинки погибли без воды, так как их оставили в опечатанном доме. Я удивлен, что кота уничтожили. Он же был живой, как они говорят. Надо было попробовать ввести ему физраствор, успокоительные, и все с ним было бы нормально. Я думаю, просто идет сокрытие какой-либо объективной информации. Вся клиника, которая отражается на человека, она же отражается и на животных. Если в доме было бы отравляющее вещество, то все животные бы погибли. И не от обезвоживания, а от остановки дыхания», — уверен Пиголкин.

Сам факт того, что животных оставили в доме, также вызывает вопросы у экспертов. Как считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, животных на самом деле могли уничтожить сразу. А об их судьбе рассказали лишь после того, как российские дипломатические лица предали огласке факт проживания сразу нескольких питомцев в доме Скрипалей.

«Я думаю, что животных, конечно, заметили сразу. Может, их сразу и утилизировали. Сейчас не докажешь, когда это случилось. Ми-6 вряд ли расскажут, для какой цели были изъяты животные, и что именно удалось обнаружить. Скорее всего, перед тем, как их кремировать, их тщательно исследовали. — рассказал ФАН эксперт. — Предполагаю, что животных уничтожили специально, чтобы нельзя было взять пробы. По праху установить что-либо очень трудно. Надо знать, что перед экспертами прах именно того кота. Этих животных, скорее всего, утилизировали где-нибудь в лаборатории Портон-Дауна в печи. А там животных, на которых проводят эксперименты, очень много».

При этом зоозащитники пока не торопятся обвинять спецслужбы Великобритании в жестоком обращении с животными. Как рассказала Федеральному агентству новостей руководитель программ Международного фонда защиты животных (IFAW) Анна Филиппова, в США, Великобритании и других странах Европы широко распространена практика усыпления и кремации животных, оставшихся без надзора хозяев.

«Конечно, история странная. Совершенно непонятно, почему животных забыли в доме. Вообще, в Европе и в Америке отличаются нормы взаимодействия с животными. С одной стороны, по очень многим статьям там пропагандируется очень ответственное отношение к ним. С другой, животные в приютах задерживаются до определенного срока (месяц или два), после чего их усыпляют, — отметила Филиппова. — Почему кота усыпили в этой ситуации, не отправили лечиться — мне не очень понятно. Но я бы не стала огульно говорить, что действия правоохранительных органов Англии были не гуманными. Возможно, они были вызваны каким-то протоколом, о котором мы не знаем».

Напомним, 4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская сторона умалчивает о судьбе животных, проживавших в доме Скрипалей.

6 апреля газета Mirror, ссылаясь на источники, рассказала о плачевной судьбе трех домашних питомцев. Также появились сообщения о том, что был еще один кот, и он сбежал.

Сообщения о гибели животных вызвали у Захаровой ряд вопросов.

В свою очередь, официальный представитель Скотленд-Ярда отказался комментировать ситуацию с кремацией питомцев Скрипаля.

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