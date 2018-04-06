Нас случайно уничтожат: в Киеве поняли, как Запад использует Украину против России

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Киев, 6 апреля. Если конфликт России и Запада будет продолжаться, и Москва решит ответить на агрессию в свой адрес, Украина может быть «случайно уничтожена». Таким мнением поделился бывший глава оборонного комитета украинского парламента Георгий Крючков.

По его словам, Вашингтон намеренно стравливает Россию и ЕС, чтобы не допустить того, чтобы возможный конфликт перекинулся за океан.

Крючков подчеркнул, что, если «сосед Украины», ведя оборонительные действия в случае агрессии Запада, использует свои ресурсы против ближайших союзников НАТО, Украина может быть «случайно уничтожена».

По мнению экс-главы оборонного комитета Рады, в Киеве поняли, как Запад использует Украину против России, но, кажется, по-прежнему не осознают, что альянс заинтересован вовсе не в новых членах, а в новых территориях для размещения своих баз.

Напомним, 5 апреля парламент Украины принял в первом чтении закон президента страны Порошенко о национальной безопасности. В документе декларируется курс Украины на членство в Европейском союзе и НАТО.

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