Жители ЛНР проводят пикет возле офиса ОБСЕ в поддержку моряков «Норда»

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Луганск, 6 апреля. Жители Луганска проводят пикет возле офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в поддержку экипажа задержанного на Украине российского судна «Норд». В акции участвуют около 200 человек.

«В Луганске уже второй день проходит пикет напротив центрального офиса ОБСЕ. Вчера все начиналось с требования освободить российских моряков, сегодня добавились новые требования по прекращению украинской агрессии и освобождении заключенных военнопленных на Украине», — рассказал журналистам координатор общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Юрий Дьяченко.

Напомним, что на днях украинские пограничники задержали в Азовском море российский рыболовный траулер «Норд», который якобы нарушил территориальные воды Украины. Сам корабль зарегистрирован в Крыму, а у всех членов экипажа — российские паспорта. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже пожаловалась на действия Киева в ООН и Совет Европы, заявив, что Киев нарушает нормы международного права.

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