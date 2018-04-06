Ростех отреагировал на новые санкции США: В чистом виде недобросовестная конкуренция

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Москва, 6 апреля. Новые санкции США, которые коснулись «Рособоронэкспорта», являются проявлением недобросовестной конкуренции, заявили в Ростехе.

В Ростехе отреагировали на внесение «Рособоронэкспорта» в санкционный список США. В компании обратили внимание, что давно работают в условиях ограничений Соединенных Штатов. На данный момент в компании изучают новые американские документы. Они констатировали, что тот факт, что санкции были направлены именно на «Рособоронэкспорт», «подтверждает истинную цель санкций».

«Все эти громкие слова и обвинения – всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений, — приводит слова представителя Ростеха РИА Новости. — Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция».

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