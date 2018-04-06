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«Ответ России удивит всех»: захваченных на Украине моряков вернут «скоро и без спецназа»
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    «Ответ России удивит всех»: захваченных на Украине моряков вернут «скоро и без спецназа»

    16:36  6 Апреля 2018
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    «Ответ России удивит всех»: захваченных на Украине моряков вернут «скоро и без спецназа»

    Москва, 6 апреля. Россия вернет экипаж захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» без силового вмешательства. Такое мнение высказали бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков и член Совета Федерации Ольга Ковитиди в эфире телеканала «Россия 1».

    Российский телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул, что захват украинскими пограничниками российского судна в Азовском море является «пиратским террористическим актом». По его мнению, Россия должна сделать все, что освободить экипаж. Федеральная служба безопасности уже возбудила дело в отношении захвативших «Норд» пограничников. Соловьев заявил, что виновных в случившемся должны «насильственно привести в российский суд», и для этого, по его словам, «у нас достаточно «вежливых людей».

    «Ответ России удивит всех»: захваченных на Украине моряков вернут «скоро и без спецназа»

    Игорь Марков высказал мнение, что цель Украины – вторжение российского спецназа и освобождение моряков. Однако, по его словам, Россия не должна поддаваться на провокации.

    «Глубоко убежден, что очень скоро и без спецназа моряки будут дома. Потому что есть достаточно непубличных болевых точек, на которые компетентные органы смогут надавить, и моряков очень быстро домой вернут», — заявил Марков.

    Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что европейские страны и мир в целом демонстрирует «великое молчание ягнят» по отношению к ситуации с захваченным «Нордом». Если это было бы другое государство, то об этом молчать не стали и «все бы уже поднялись».

    «От нас этого и ждут. Вся Европа замолчала и ждет, когда же Россия сорвется. Но могу вас заверить, у нас есть план, и очень хороший», —добавила Ольга Ковитиди.

    «Ответ России удивит всех»: захваченных на Украине моряков вернут «скоро и без спецназа»

    По словам сенатора, Киев не остановится, и будут новые провокации. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

    «Сегодня хорошо понимаем, чего добивается Украина. Но, поверьте, тот ответ, который подготовит Россия, удивит всех», — резюмировала Ковитиди.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #украина #ольга ковитиди #норд #игорь марков
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