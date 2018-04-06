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Украинский суд арестовал на два месяца капитана судна «Норд»
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    Украинский суд арестовал на два месяца капитана судна «Норд»

    16:33  6 Апреля 2018  /обновлено: 16:34  06 Апреля 2018
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    Украинский суд арестовал на два месяца капитана судна «Норд»

    Херсон, 6 апреля. Суд украинского города Херсон арестовал капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на два месяца. Таким образом, он будет находиться под стражей до 31 мая.

    Представитель консульства РФ на Украине в комментарии ТАСС уточнил, что судом предусмотрена возможность внесения залога. На такой мере пресечения, несмотря на гипертонический криз Горбенко и проблемы с сердцем, прокуратура Украины требовала его содержания под стражей, пока идет следствие.

    Напомним, что после ареста капитан судна «Норд» рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза.

    Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море было задержано украинскими пограничниками 25 марта. На борту были десять граждан России. Владелец сейнера назвал действия украинской стороны противоправными и опасными для жизни и безопасности членов экипажа.

    В отношении членов команды составлены административные протоколы и запретили покидать борт, а капитану предъявлено подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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    Автор: Алексей Громов
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    #суд #украина #рыбаки #норд
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