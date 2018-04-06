В Кемерово после прокурорской проверки закрыли ТЦ «Аврора»

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Кемерово, 6 апреля. По результатам прокурорской проверки в Кемерово закрыли ТЦ «Аврора». Известно, что были выявлены нарушения противопожарной безопасности.

Решением суда до устранения всех выявленных нарушений ТЦ «Аврора» в Кемерово закрыт. Внутрь здания могут попасть только владельцы магазинов, чтобы вывезти личные вещи. Сотрудники торгового центра отнесли к закрытию «Авроры» с пониманием. Здание оцеплено, пишет «Газета Кемерова». Отмечается, что ТЦ может быть выставлен на торги.

Крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. После инцидента в разных субъектах РФ стали проводиться оперативные проверки пожарной безопасности торговых объектов.

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