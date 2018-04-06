Умер режиссер «Могилы светлячков» Исао Такахата

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Токио, 6 апреля. Японский режиссер-мультипликатор Исао Такахата скончался в возрасте 82 лет в одной из больниц Токио, сообщает The Hollywood Reporter.

Детали смерти кинематографиста не сообщаются. Есть информация, что Тахатата страдал от рака легких, после чего у него возникли проблемы с сердцем. С лета 2017 года режиссера неоднократно госпитализировали, пишет телеканал «360».

Такахата получил широкую известность после выхода аниме «Могила светлячков» 1988 года. В центре сюжета подросток Сэйта и его младшая сестра Сэцуко, родители которых погибли во время Второй мировой войны. «Могила светлячков» считается одним из самых великих произведений о войне в истории кино.

Такахата выпустил такие картины, как «Панда большая и маленькая», «Принц севера», «Еще вчера», а также «Сказание о принцессе Кагуя», которая вышла в 2013 году и получила номинацию на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

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