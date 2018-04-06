Более 100 юрлиц и чиновников наказаны после проверок пожарной безопасности в ТЦ Москвы – МЧС

В закладки

Москва, 6 апреля. После проверок системы пожарной безопасности в торговых центрах столицы за нарушения были наказаны 125 юридических лиц и более 100 должностных, сообщил в пятницу начальник регионального главка МЧС РФ Илья Денисов.

«За различные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 125 юридических и более 100 должностных лиц», — приводит его слова сайт мэра Москвы.

Отмечается, что в двух московских торгово-развлекательных комплексах были выявлены грубые нарушения. В настоящее время решается вопрос о временном их закрытии. Для устранения неисправностей ТРЦ могут приостановить свою работу сроком до 90 дней.

«Контроль за состоянием пожарной безопасности в них будет продолжен», — подчеркивается в релизе.

Уточняется, что экстренные проверки были проведены в торговых центрах столицы с 26 марта по 5 апреля. Всего в Москве функционируют сегодня 591 крупный торговый центр.

Напомним, массовая проверка систем пожарной безопасности в торговых центрах и супермаркетах проходит в России после трагедии в Кемерово, где 25 марта произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.