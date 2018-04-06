Директор больницы в Солсбери рассказала о состоянии Скрипаля

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Лондон, 6 апреля. Медицинский директор больницы в британском Солсбери Кристина Бланшард рассказала о состоянии отравленного бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Он (Скрипаль. — Прим. ФАН) хорошо реагирует на лечение, быстро восстанавливается и больше не находится в критическом состоянии», — констатировала Бланшард.

Директор заметила, что в настоящее время не может предоставить СМИ более подробную информацию, пишет Reuters.

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

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