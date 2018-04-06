Минпромторг РФ обещает еще больше поддерживать попавшие под санкции компании

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Москва, 6 апреля. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заверил, что ведомство окажет еще большую поддержку попавшим под санкции компаниям.

«По тем компаниям, которые попали под санкции — будем еще больше поддерживать», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Минпроморг будет «жесточайше» административно наказывать компании за отказ работать с контрагентами, попавшими под санкции.

Напомним, в пятницу США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, среди которых «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

Как заявили в Ростехе, новые санкции США, которые коснулись «Рособоронэкспорта», являются проявлением недобросовестной конкуренции. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, также попавший в расширенный санкционный список Вашингтона, назвал новые санкции США бессмысленными и недружественными.

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