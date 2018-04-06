Русские выигрывают эту войну: британцы сделали вывод после звонка Юлии Скрипаль

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Вашингтон, 6 апреля. В Великобритании осознали, что Москва гораздо лучше проводит «пиар-битву» в связи с ситуацией вокруг отравления в Англии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Такой вывод британцы сделали после звонка Юлии Скрипаль.

По мнению журналиста The Times Тома Парфита, Москва, что и понятно, безоговорочно выигрывает информационную войну на своей территории, где, как показывают опросы, 72% граждан считают обвинения Запада по «делу Скрипаля» неоправданными.

В то же время, изучив комментарии под статьей британского издания «Россия выигрывает информационную войну на своем поле», можно сделать вывод, что уместнее говорить не о победе на «своем поле», а в принципе — о безоговорочной виктории.

«Мэй и Джонсону срочно пора действовать. Если придется «спалить» агента — доверие общества и союзников этого стоит. Русские выигрывают пиар-битву», — отметил пользователь с ником Thecaveartist.

«Больше всего в этом во всем тревожит то, с какой легкостью Россия выигрывает... Послушайте, что говорят слушатели, звонящие на любое радио, где обсуждается эта тема, и вы поймете, что значительная часть нашего населения готова поверить кому угодно, кроме нашего собственного правительства», — согласился с ним Topper.

«В пиар-битве мы в невыгодном положении: наш собственный министр иностранных дел не славится приверженностью истине, зато известен склонностью к преувеличениям…» — констатировал Orleigh Wragg.

В четверг племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что ей удалось поговорить по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией.

Напомним, ранее стало известно, что Скотланд-Ярд отказался прокомментировать ситуацию с гибелью домашних животных Скрипаля, которых оставили без присмотра в доме экс-сотрудника ГРУ после его госпитализации. Животных в результате кремировали, что, как указали в МИД РФ, порождает определенные вопросы.

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