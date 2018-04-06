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Политика
Призвавшему «покаяться перед Западом» режиссеру Амнуэлю жестко ответили на Первом канале
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    Призвавшему «покаяться перед Западом» режиссеру Амнуэлю жестко ответили на Первом канале

    16:36  6 Апреля 2018
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    Призвавшему «покаяться перед Западом» режиссеру Амнуэлю жестко ответили на Первом канале

    Москва, 6 апреля. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев жестко ответил режиссеру Григорию Амнуэлю, заявившему, что Россия якобы должна «покаяться перед Западом».

    Темой эфира был скандал вокруг так называемого «дела Скрипаля». Гости студии и приглашенные эксперты обсуждали фейки, которыми оброс инцидент. Амнуэль начал провоцировать студию с первых минут. Россию он сравнил с мальчиком из притчи, кричавшим «Волки!», заявив при этом, что охотнее провел бы параллель с «Алисой в Стране чудес», но это произведение, как считает Амнуэль, в России не читали.

    Режиссер признал, что доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери, нет, и так называемое «дело Скрипаля» построено на провокациях. Тем не менее, Амнуэль заявил, что реакция Запада была ожидаемой, поскольку Россия якобы «слишком плохо себя вела и никогда не признавала ошибок». Среди примеров такого «плохого поведения» режиссер назвал возвращение Крыма в РФ.

    «Да пошел ты, Лондон»: ведущий Первого канала поставил на место эксперта, призвавшего покаяться перед Западом

    После этого ведущий Анатолий Кузичев не смог больше терпеть провокации Амнуэля и поставил его на место, напомнив, что Запад требует от России отказаться от своей правды и подчиниться.

    «А чего ради мы должны это делать? То же самое и в деле Скрипаля: признайте, что виновны — и все на этом. Да пошел ты, Лондон! Извините меня, но уж как есть», — сказал Кузичев.

    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

    Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон выдвинул в адрес Москвы обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту. Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что данные обвинения являются провокацией, а британская сторона отказывается сотрудничать с российскими коллегами в расследовании отравления.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #великобритания #запад #скрипаль
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