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#Соцсети
Лондон, берегись: россияне пошутили о побеге кота Скрипаля с килограммом гречки
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    Лондон, берегись: россияне пошутили о побеге кота Скрипаля с килограммом гречки

    16:37  6 Апреля 2018  /обновлено: 16:37  06 Апреля 2018
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    Лондон, берегись: россияне пошутили о побеге кота Скрипаля с килограммом гречки

    Москва, 6 апреля. Сообщения о судьбе домашних животных Сергея Скрипаля вызвали настоящую бурю в соцсетях. Россияне шокированы таким жестоким отношением со стороны полицейских, однако нашлись и те, кто в шутку предупредил Лондон о втором выжившем коте, который покинул дом с килограммом гречки.

    Напомним, по словам представителя британского министерства по защите окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства страны, при обыске в доме экс-полковника ГРУ питомцев не нашли. В результате две морские свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили из-за того, что он был «в состоянии сильнейшего стресса».

    «Кота усыпляли конечно же «Новичком»? Нужны же жертвы «Новичка», если Скрипали выживут? Никто не знает — после «Новичка» сильная жажда? Впрочем это нужно было бы у морских свинок спрашивать, но теперь — не судьба…», — интересуются в русскоязычном Twitter.

    «Британская тирания уничтожает все улики своего преступного проекта «Новичок возвращается». Мировая общественность закрыла глаза на жестокое обращение с эмигриривавшими в Англию несчастными животными», — с сарказмом заметил Владимир Lookin.

    Serg Kras предположил, что полицейские и следователи перед обысками предприняли меры, чтобы не отравиться газом, но никак не помогли животным. «Надо полагать, полицейские и следователи прежде, чем зайти, наглотались антидота, а бедным зверюшки даже крошек от него не дали. Почему молчат их экологи и зеленые!!!» — недоумевает он.

    Среди многочисленных комментариев было высказано шуточное предупреждение Лондону, что на самом деле, у Скрипаля есть и второй кот.

    Еще один пользователь предположил, что выживший кот покинул дом с килограммом отравленной гречки.

    Поясним, что по мнению Лондона, Скрипаль и его дочь были отравлены газом российского происхождения «Новичок». Высказывались версии и о том, что Скрипаль и его дочь могли получить дозу отравляющего вещества через упаковку с гречневой крупой. При этом никаких доказательств британская сторона не предоставляет и отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании этого дела.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кот #соцсети #гречка #скрипаль
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