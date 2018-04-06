Сергей Скрипаль вышел из критического состояния — СМИ

В закладки

Лондон, 6 апреля. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник из госпиталя в британском Солсбери.

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. По данным Associated Press, «он хорошо реагирует на лечение». Напомним, что 4 марта бывший сотрудник ГРУ и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии.

Родственница Сергея Скрипаля находится в стабильном состоянии и принимает пишу. Племянница Виктория Скрипаль выразила желание забрать ее на родину. Британские власти проводят расследование инцидента в Солсбери, однако под различными предлогами отказываются передавать России материалы дела.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.