Шесть школьников пострадали в ДТП в Якутии

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Якутск, 6 апреля. Автобус марки УАЗ, в котором находились десять детей, столкнулся с иномаркой. В результате случившегося шесть школьников пострадали. Автомобильная авария случилась на трассе в Якутии в пятницу, 6 апреля.

Согласно полученным данным, водитель автобуса учебного заведения не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и допустил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате чего пострадали шесть детей, они получили телесные повреждения. Школьников доставили в больницу, чтобы медики могли оказать им помощь и определить степени тяжести полученных повреждений.

По факту случившегося региональная прокуратура начала проверку. Специалисты дадут оценку вопросам соблюдения законодательства при организации перевозки детей. Также проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Автомобильная авария произошла на трассе в пяти километрах от села Хорула Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).

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