«Откуда эти цифры?»: Донецк возмутило желание Киева списать на ДНР небоевые потери ВСУ

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Донецк, 6 апреля. В пресс-центре операции ВСУ в Донбассе сообщили, что с мая 2017 года украинские следователи зафиксировали гибель 32 человек из-за обстрелов со стороны ДНР. В республике заявили, что таким образом Киев пытается списать небоевые потери среди военных.

Украинские власти скрывают небоевые потери среди военнослужащих в Донбассе. В пресс-центра операции ВСУ заявили о гибели 32 и ранениях 25 военнослужащих, а также о повреждении 211 жилых домов и 36 объектов гражданской инфраструктуры.

«Откуда эти цифры? Они таким образом пытаются списать на нас небоевые потери в результате перестрелок между собственными подразделениями или потери при подрывах на собственных минных полях? Или они имеют ввиду жертвы среди гражданского населения в результате провокационных обстрелов силовиками собственной территории?» — возмутились в оперативном командовании ДНР, пишет РИА Новости.

Ополченцы ДНР строго соблюдают режим прекращения огня, который вступил в силу 30 марта. Они выступают за мирное урегулирование конфликта в регионе. Ранее сообщалось, что снайпер ВСУ застрелил ополченца ДНР под Ясиноватой.

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