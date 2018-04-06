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Путин поручил создать фонд по развитию Соловецкого архипелага
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    Путин поручил создать фонд по развитию Соловецкого архипелага

    15:56  6 Апреля 2018
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    Путин поручил создать фонд по развитию Соловецкого архипелага

    Москва, 6 апреля. В России будет создан Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Соответствующее поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин. 

    Из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что фонд возглавит директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков.

    Отмечается, что создание фонда обусловлено сохранением природного, культурного и духовного наследия и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага.

    Как говорится в документе, правительство РФ является учредителем фонда. Фонд обеспечивает финансирование и проведение работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктур Соловецкого архипелага, а также работ по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, расположенных на Соловецком архипелаге.

    Напомним, ранее Владимир Путин пообещал приехать в музей-заповедник «Дивногорье», расположенный в Воронежской области.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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